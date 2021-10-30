В Колумбии с 31 октября начнут прививать от коронавируса детей от трех лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Власти Колумбии решили начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от трех до 11 лет с 31 октября. Об этом сообщил в пятницу президент страны Иван Дуке.

"Мы хотим объявить, что начиная с 31 октября в рамках празднования Дня детей мы начинаем вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет препаратом Sinovac", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания Колумбии дал частичное разрешение на использование вакцины китайской компании Sinovac для иммунизации детей. При этом регулятор в своем заявлении указал, что считает возможным использовать препарат для вакцинации детей от шести лет. Свое решение институт принял на основании данных, полученных из Китая, Чили и других стран, где используется препарат Sinovac в педиатрии. При этом регулятор указал на "ограниченность данных об эффективности и безопасности" вакцины в этой возрастной группе, в связи с чем он не стал однозначно рекомендовать использовать препарат для иммунизации детей.

До этого момента в Колумбии от коронавируса прививали совершеннолетних и подростков от 12 до 17 лет. При этом для вакцинации детей было разрешено использовать только препараты компаний Pfizer и Moderna. На данный момент в Колумбии из 50,8 млн жителей вакцинированы одно- или двухкомпонентным препаратом 20,7 млн человек.

С начала пандемии в Колумбии коронавирусом заразились 4,9 млн человек, умерли 127 тыс. заболевших.