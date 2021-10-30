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Пандемия COVID-19

Мурашко и его заместители посетят девять регионов с наихудшей ситуацией по ковиду

Они помогут медикам в организации методической и практической поддержки системам здравоохранения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также его заместители посетят девять регионов России, в которых отмечается самая сложная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщали, что по поручению главы Минздрава РФ руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали оказывать помощь в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области. В администрации Владимирской области сообщали о визите Мурашко в регион, где министр посетит ПЦР-лабораторию в областном кожно-венерологическом диспансере и станцию скорой медицинской помощи во Владимире, а также побывает в детской областной клинической больнице, городской больнице №5 во Владимире, Камешковской центральной районной больнице, проведет совещание, встретится с врио губернатора региона Александром Авдеевым.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 245,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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