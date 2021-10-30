Более 30 военных врачей приступили к работе в лечебных учреждениях Хакасии

ТАСС, 30 октября. Более 30 военных врачей Центрального военного округа приступили к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях Республики Хакасия, сообщили в пресс-службе ЦВО в субботу.

"Для эффективной работы и оказания помощи медицинскому персоналу Республики Хакасия в борьбе с COVID-19 были сформированы врачебные группы. Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в четырех медицинских учреждениях региона в Абакане и Черногорске. Военные врачи провели осмотры пациентов с коронавирусом, организовали взаимодействие с медперсоналом больниц, после чего приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении", - говорится в сообщении.

В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медика, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента России министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

О ситуации в республике

С 28 октября по 7 ноября в регионе закрыли заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыли организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Приостановили работу общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Для лиц старше 60 лет ввели обязательную самоизоляцию. Все, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следования за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее чем 300 м от дома) и занятий спортом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 30 октября, в республике с начала пандемии выявили более 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.