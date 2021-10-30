Путин поздравил судей Конституционного суда с 30-летием с момента первого совещания

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил судей Конституционного суда (КС) России с 30-летием с момента проведения первого совещания. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"30 октября 1991 года конституционные судьи провели свое первое рабочее совещание. Этот день принято считать датой создания Конституционного суда Российской Федерации. Поздравляю вас с 30-летием этого большого, поистине исторического события", - говорится в телеграмме.

Президент поблагодарил судей КС РФ и сотрудников его аппарата за профессионализм, ответственность и верность долгу.

"На протяжении всей своей деятельности Конституционный суд играет ключевую роль в обеспечении единства отечественной правовой системы, является хранителем фундаментальных конституционных ценностей и лежащих в их основе идей мира, общественного согласия, социальной справедливости, действует во имя торжества закона", - добавил президент.

Путин отметил, что во внимании Конституционного суда находятся все важнейшие вопросы общественно-политической, экономической, социальной жизни нашей страны, которые затрагивают интересы государства, права и свободы граждан.