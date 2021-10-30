Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского диктора Игоря Кириллова. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Игорь Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР умер в субботу на 90-м году жизни.

"Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег", - говорится в тексте сообщения.

Президент добавил, что добрая память об Игоре Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей - всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека.