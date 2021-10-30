Путин заявил, что ущемлять прерогативы ВОЗ недопустимо

"С учетом складывающейся ситуации роль Всемирной организации здравоохранения становится все более значимой, и ее деятельность, конечно, заслуживает всемирной поддержки", - сказал глава государства, выступая на саммите Группы двадцати по видеосвязи.

По мнению Путина, "недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН".

Президент РФ добавил, что полностью согласен в этом вопросе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. "Масштабные задачи по борьбе с коронавирусом требуют улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения", - убежден российский лидер.