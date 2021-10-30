Мурашко назвал нерабочую неделю реальной возможностью успеть всем сделать прививку

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября является реальной возможностью для жителей регионов успеть пройти вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас она [нерабочая неделя] точно нужна, чтобы сбить темп распространения. Дальше будем оценивать в ежедневном режиме, что потребуется в дальнейшем. Сегодня это для всех возможность [сделать прививку] - медицинские учреждения по вакцинации работают, времени у всех достаточно", - сказал Мурашко.

Предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с ковидом было озвучено вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Она отмечала, что регионы с наиболее трудной эпидемической ситуацией могут ввести нерабочие дни раньше - с 23 октября. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии.