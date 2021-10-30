Замминистра здравоохранения России прибыл в Крым для оценки ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин возглавил делегацию ведомства, которая приехала в Республику Крым для оценки ситуации с вакцинацией и по оказанию помощи больным с коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"В Крым прибыла делегация специалистов из Министерства здравоохранения России. Возглавляет делегацию заместитель министра Евгений Камкин. Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи. Позднее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что министр, а также его заместители посетят девять регионов России, в которых отмечается самая сложная ситуация по заболеваемости коронавирусом.

30 октября сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 701, это максимум с начала пандемии. С начала пандемии в регионе выздоровели около 83 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.