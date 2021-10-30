РПЦ: смертельное ранение нападавших при защите семьи не надо квалифицировать как убийство

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Митрополит Иларион предложил не квалифицировать как убийство, если человек смертельно ранил нападавших, защищая себя и свою семью. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Если человек защищался, если на него напали, и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанес такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно квалифицироваться как убийство, потому что у него не было намерений их убивать, и не он был нападающим", - сказал владыка, отвечая на просьбу ведущей прокомментировать оправдательный приговор суда жителю Тверской области, который ножом убил троих людей, ворвавшихся к нему в дом и избивших членов его семьи палками.

"Человек не может в суматохе, в темноте точно рассчитать силу удара, чтобы этих троих обезвредить, и при этом, они остались живы", - пояснил архиерей.

Он также добавил, что приветствует "такой поворот в российской судебной практике" и считает, что "российское законодательство в этом вопросе несовершенно" и "требует коррекции". Митрополит также выразил надежду на то, что и другие решения по подобным случаям, по которым "сейчас невиновные люди отбывают тюремные сроки", тоже будут пересмотрены.

Инцидент в Тверской области произошел в мае 2020 года из-за бытового конфликта между соседями. Как сообщалось, следствие обвиняло жителя села Михайловские Александра Зобенкова, который кухонным ножом убил троих мужчин, напавших на его семью. По версии следователей, у него была возможность убежать от нападавших, а потому в их убийстве не было необходимости. По версии Зобенкова, защищаться с помощью ножа было единственным шансом спасти семью и близких. Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").