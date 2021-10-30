В Тверской области откроют монумент маршалу Митрофану Неделину

ТАСС, 30 октября. Мемориальный комплекс первому главкому РВСН главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину откроют в Тверской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, мемориальный комплекс будет открыт в ЗАТО Озерный в Тверской области, где дислоцируется Бологовское ракетное соединение.

По информации министерства, монумент увековечит память о выдающемся военачальнике, его вкладе в историю создания РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

"С идеей установки памятника первому главнокомандующему Ракетными войсками стратегического назначения выступили стратегические ракетчики на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - отметили в Минобороны.

Митрофан Иванович Неделин - советский военный деятель, Герой Советского Союза, участник Гражданской войны в России, войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года - заместитель министра обороны СССР и одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур.

Погиб 24 октября 1960 года на 41-й стартовой площадке Байконура при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях.