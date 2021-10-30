В Забайкалье зафиксировали новый максимум заразившихся коронавирусом за сутки

ЧИТА, 30 октября. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 352 случая заражения коронавирусом - это максимальный для региона показатель, сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

"По данным на 30 октября, за сутки выявлено 352 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 76 876 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 223 жителя, общее число выписанных достигло 65 481. Умерли за все время 1 594 пациента с коронавирусом, 193 человека находятся в тяжелом состоянии, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. Из-за этого с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды в заведениях общепита и досуга для проверки посетителей на вакцинацию. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября власти разрешили кафе и ресторанам работать только навынос и лишь до 23:00. Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций (при этом в детских садах работают дежурные группы).

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 349 тыс. жителей.