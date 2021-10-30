Два человека погибли во время демонстрации в окрестностях столицы Судана

ТАСС, 30 октября. По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в суданском Омдурмане, городе-спутнике столицы страны Хартума. Об этом сообщил в субботу Центральный комитет врачей Судана на своей официальной странице в Facebook.

По данным организации, причиной смерти стали огнестрельные ранения в результате стрельбы, предположительно открытой в ходе разгона демонстрантов. "Два человека погибли, есть несколько раненных", - говорится в сообщении.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.