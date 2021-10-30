Премьер правительства КБР лично проконсультировал в МФЦ жителей по вопросам переписи

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Кабардино-Балкарии (КБР) Алий Мусуков проконсультировал жителей региона по вопросам Всероссийской переписи населения в одном из филиалов многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в городе Нальчик в субботу.

"Не нужно переживать, сообщая данные о себе, каждый из нас, проходя перепись, становится участником разработки социальных программ, призванных помочь тем или иным категориям населения. К примеру, ответы безработных на вопросы анкеты позволят изучить рынок труда и создать новые рабочие места именно там, где это необходимо. Данные о численности детей помогут скорректировать планы по строительству школ, садов и других детских учреждений, а полученная информация о жилье позволит оценить удельный вес граждан страны, имеющих благоустроенные жилищные условия. Я сам переписался через портал госуслуг, это очень удобно, сразу получаешь результат, мне показалось, что очень просто", - сказал Мусуков, консультируя посетителей офиса.

На базе МФЦ созданы условия для прохождения переписи в электронном виде в специально оборудованной зоне доступа к порталу госуслуг как самостоятельно, так и с помощью присутствующего инструктора Всероссийской переписи населения. Сотрудниками осуществляется регистрация или восстановление учетной записи портала "Госуслуги.ру". При этом из документов необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, а также сообщить номер мобильного телефона. "Заполнение переписных листов в таком удобном онлайн-формате займет у нас не больше 15 минут, но от этих данных зависит то, как будет развиваться наша страна и республика в ближайшее десятилетие. Поэтому я всех призываю принять участие в переписи населения. Для нас важен каждый из вас", - отметил Мусуков.

По данным отдела государственной статистики в КБР управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу по состоянию на 29 октября, по республике фактически переписались 493 050 человек, в том числе через портал госуслуг - 67 151 человек.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.