Генсек ООН призвал страны рассказать в Глазго, как они будут добиваться нулевых выбросов

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Лидеры стран на конференции по климату в Глазго должны продемонстрировать, как они будут добиваться задачи по нулевым выбросам в атмосферу к середине столетия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам молодежного форума в Глазго.

"Завтра делегации начнут переговоры в рамках конференции. Лидеры должны не только взять обязательство по нулевым выбросам к середине столетия, но и продемонстрировать то, как они будут этого добиваться, - сказал Гутерриш. - Мы хотим увидеть сейчас конкретное действие".

"[Действие] путем сокращения выбросов на 45% в этом десятилетии, подкрепленное надежным планом по выполнению данной задачи, - отметил генсекретарь. - Путем выделения 50% финансирования задач в области климата на помощь в адаптации [к изменениям климата] всех экономик, а также поддерживая креативные решения по адаптации, продвигаемые молодежью".

Административный глава мирового сообщества также призвал выполнить обещание по предоставлению развивающимся странам $100 млрд в год на цели по климату.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в 2020 году, однако сроки ее проведения были сдвинуты из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.