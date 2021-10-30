Глазго встречает мировых лидеров протестами в преддверии конференции по климату

ГЛАЗГО, 30 октября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко и Юрий Михайленко/. Порядка 1 тыс. экоактивистов, поддерживающих природозащитную организацию Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), приняли участие в субботу в протестах в Глазго перед началом работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как передают корреспонденты ТАСС с места событий, демонстранты принесли с собой многочисленные плакаты, которые, в частности, содержали призывы "Действовать надо сейчас", "Остановите экоцид", "Единство ради священной Земли", а также баннер "Мы следим за вами", адресованный руководителям стран и крупных корпораций, которые в воскресенье начнут съезжаться в крупнейший город Шотландии для участия в климатической конференции. Протестующие, пытающиеся привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления, символически били в барабан, тем самым указывая на срочную необходимость ускорить переход к зеленым технологиям в общественно-экономической деятельности. Одна из групп экоактивистов в знак протеста против использования ископаемого топлива даже изготовила длинную фигуру черного змея, который символизировал нефтепровод и на котором было написано "капитализм".

Колонну демонстрантов возглавляла группа из сотни "паломников" - активистов из Великобритании и других европейских стран и даже из Аргентины, проделавших длинное пешее путешествие в Глазго с целью вовлечения все большего числа людей в борьбу за окружающую среду.

"За два месяца мы прошли пешком больше 500 миль (свыше 800 км - прим. ТАСС) из Лондона в Глазго. Наше паломничество и сегодняшний марш призваны напомнить мировым лидерам, что изменение климата угрожает самому существованию человечества и требуют масштабных и срочных преобразований, - рассказал ТАСС молодой активист Яз Ашмави. - Великобритания, где началась промышленная революция, получила едва ли не больше любой другой страны мира, десятилетиями сжигая ископаемое топливо в неограниченных количествах. Поэтому мы обязаны действовать не так, как другие страны, прокладывая новый путь для человечества". Собеседник агентства признался, что мало верит в способность политиков пойти на беспрецедентно решительные меры, чтобы ускорить процесс сокращения выбросов углерода.

За действиями манифестантов наблюдали несколько десятков полицейских, которые не препятствовали шествию, начавшемуся от Арки Макленнана в старейшем городском парке Глазго-грин и завершившемуся на Джордж-сквер. Всего, как отметили в правоохранительных органах Шотландии, безопасность на улицах Глазго во время проведения COP26 будут обеспечивать около 10 тыс. человек ежедневно, что станет одной из крупнейших полицейских операций в истории Великобритании. При этом, как убедились корреспонденты ТАСС, шотландским стражам порядка также помогают сотрудники полиции из Англии.

Присутствие представителей правопорядка сильнее всего заметно уже рядом с выставочным центром SEC Centre, где будет проходить конференция: все автомобильные дороги к этому зданию на северном берегу реки Клайд полностью перекрыты. Сам выставочный центр, построенный в 1985 году и после этого дважды расширявшийся, примет с 31 октября по 12 ноября около 25 тыс. гостей, в том числе глав государств и правительств более чем 120 стран.

В ожидании саммита

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из местных жителей, конференция по климату станет одним из крупнейших мероприятий за всю историю Глазго. На проведение в городе COP26 указывает большое количество рекламных баннеров, которые размещены в историческом центре Глазго, на железнодорожных станциях и аэропорту и которые призывают "вскочить на подножку зеленого будущего". На шоссе M8, традиционно считающимся самым загруженным в Шотландии, при подъезде к Глазго установлена табличка "Город, удостоенный проведения COP26", что служит еще одним свидетельством значимости саммита для британских властей.

При этом комментарии обозревателей и экспертов, а также последние заявления представителей Великобритании и ООН в преддверии конференции наполнены пессимизмом. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, мировое сообщество делает недостаточно, чтобы воспользоваться закрывающимся окном возможностей, "и движется к климатической катастрофе", несмотря на "иллюзию благоприятной картины", которую рисуют лидеры развитых стран, стремящихся к углеродной нейтральности.

Мнение о том, что политики много говорят, но мало делают в преддверии саммита непублично высказала даже королева Елизавета II, а природозащитники и климатические активисты живут под этим девизом уже много десятилетий. Для них конференция - возможность громче обычного заявить о себе и своих требованиях.