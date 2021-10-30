МИД Мексики заявил о важности скорейшего признания вакцины "Спутник V" в других странах

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи в субботу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме заявил о важности ускорения процесса признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах.

"Я прибыл одновременно с директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом [в Рим]. Я особо отметил его работу в условиях пандемии и поделился с ним, почему так важно ускорить признание таких вакцин, как "Спутник V" или CanSino (вакцина от коронавируса китайского производства "Кансино" - прим. ТАСС)", - написал дипломат в Twitter.

К настоящему времени латиноамериканская страна получила 19,1 млн доз российской вакцины. Разрешение на экстренное использование "Спутника V" мексиканский регулятор выдал в начале февраля, его применение началось в конце того же месяца.

Власти США с 8 ноября будут пропускать на свою территорию только тех, кто привился препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ. Эта организация пока рекомендовала для экстренного применения менее 10 вакцин, российские препараты в их число не входят.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 19 октября заявил, что власти направят ВОЗ официальный запрос с просьбой ускорить регистрацию ряда вакцин, которые уже длительное время используются в борьбе с пандемией коронавируса. Позднее глава департамента Северной Америки МИД Мексики Роберто Веласко сообщил, что Мехико и Вашингтон обсуждают возможность допуска в США мексиканцев, привитых "Спутником V" или препаратом от CanSino.