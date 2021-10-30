Страны Группы друзей в защиту Устава ООН отметили рост угроз его несоблюдения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Государства - члены Группы друзей в защиту Устава ООН, в которую входит в том числе Россия, выразили серьезную озабоченность из-за роста угроз по части соблюдения этого документа. Об этом говорится в заявлении стран группы на 76-й сессии Генассамблеи ООН "Доклад Совета ООН по правам человека (СПЧ)". Текст документа, озвученного в пятницу в Нью-Йорке, опубликован в субботу на сайте МИД РФ.

"Выражаем нашу серьезную озабоченность в связи с существующими и возрастающими угрозами по части соблюдения Устава ООН. Среди прочего, мы имеем в виду участившиеся попытки прибегнуть к односторонним действиям, нападки на многосторонность, притязания на несуществующую исключительность, пренебрежение и даже подмена целей и принципов Устава ООН новым набором так называемых правил, которые никогда не обсуждались в инклюзивном и транспарентном ключе, а также избирательные подходы при соблюдении устава или ситуативное толкование его положений", - говорится в заявлении.

Первостепенным для Группы друзей в защиту Устава ООН является защита прав человека "без какого бы то ни было различия" между людьми, в связи с чем страны-заявители выступили против любых проявлений политики двойных стандартов. "Мы также обеспокоены ростом количества односторонних механизмов, которые претендуют на проведение беспристрастной оценки ситуации с правами человека в конкретных государствах, особенно когда они игнорируют необходимость согласия и участия этих государств в данном процессе. Продолжение применения этой практики посягает на высшие идеалы, нацеленные на подлинную защиту прав человека", - отмечается в тексте заявления.

Также страны подтвердили свою готовность и дальше вносить вклад в укрепление СПЧ ООН на основе многосторонности и транспарентного взаимодействия с другими структурами системы ООН. "Если мы действительно стремимся продвигать всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод, мы должны полагаться на консенснусные политические и дипломатические механизмы для их поощрения и защиты, не допуская при этом, чтобы под прикрытием всемирной организации решались задачи, противоречащие целям и принципам, закрепленным в ее уставе", - резюмируется в заявлении.

В конце текста документа приводится хэштег "НашиПравилаУставООН", предложенный в сентябре главой МИД РФ Сергеем Лавровым в поддержку основополагающего документа организации.

В Группу друзей в защиту Устава ООН входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Венесуэла.