В Дербенте к 2023 году построят коррекционную школу для детей на 120 мест

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Коррекционная школа для детей на 120 мест будет построена в Дербенте к 2023 году в рамках государственного частного партнерства. Об этом сообщил в субботу ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"К 2023 году в Дербенте построят коррекционную школу на 120 мест для особенных детей в рамках государственного частного партнерства. Строительство объекта планируется начать в 2022 году", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в школе будут созданы все необходимые материально-технические условия для обучения детей.

"Кроме стандартных учебных корпусов, в школе будут кабинеты медицинской и психологической поддержки детей, а также будет построен современный плавательный бассейн. Классы будут рассчитаны не на 25-30 детей, а на 6-11 учащихся, чтобы каждый ребенок получал более чем внимательное отношение со стороны не только преподавателя, но и медиков и психологов", - добавил Пирмагомедов.