Более 500 многодетных семей в Черкесске получили земельные участки за восемь лет

ЧЕРКЕССК, 30 октября. /ТАСС/. Более 500 участков для строительства домов выделили в городе Черкесске Карачаево-Черкесии многодетным семьям за последние восемь лет. В этом году участки получили более 130 семей, сообщили журналистам в мэрии города.

"В рамках реализации закона КЧР "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Карачаево-Черкесской Республики" с 2012 года в Черкесске земельные участки под ИЖС [индивидуальное жилищное строительство] выделены более 500 многодетным семьям. В очереди на сегодня состоят более 900 семей", - сообщили в мэрии.

Отмечается, что в Черкесске ежедневно проводится инвентаризация земель для дальнейшего предоставления бесплатных участков многодетным семьям. В октябре состоялась церемония вручения документов 76 семьям с тремя и более детьми.

"Распределение земли, как и раньше, проводилось путем открытой жеребьевки: представители семей по очереди выбирали лот, в соответствии с которым определялся номер их участка площадью шесть соток на новых улицах Черкесска. После этого им на экране демонстрировали месторасположение будущей собственности", - добавили в мэрии.

Как ранее сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, с мая 2012 года многодетным семьям предоставлено 2 668 земельных участков. Он отметил, что количество многодетных семей в республике ежегодно растет. В ряде населенных пунктов республики имеется объективный дефицит земель, которые можно использовать под жилищное строительство из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.