Уникальные артефакты от соляного промысла XVI-XIX веков нашли под Тотьмой

ВОЛОГДА, 31 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Уникальные предметы и сооружения, оставшиеся от древнего соляного промысла, нашли во время археологических раскопок в Тотемском районе Вологодской области. Предположительно, находки датируются XVI-XIX веками, они поступили в коллекцию Тотемского музейного объединения и будут доступны туристам, рассказал ТАСС директор объединения Алексей Новосёлов.

Летом 2020 года в Тотьме запустили туристический маршрут "Соляной волок" по объектам соляного промысла XV-XIX веков, туристы могут посмотреть артефакты, попробовать рассол на вкус, подняв его из одной из сохранившихся рассолоподъемных труб, и даже попробовать выпарить немного соли, как это делали в старину.

"Археологические раскопки впервые проводились в этом году в Тотемском районе с 10 сентября по 20 октября, обнаружены уникальные артефакты. Все найденные предметы можно разбить на две группы - это крупные инженерные конструкции и разнообразная мелочь. Из крупного найдены четыре предмета - два рассолопровода, которые представляют собой горизонтальные деревянные трубы наподобие водопроводных, по которым рассол шел от скважины непосредственно к месту выпарки, к варнице. Помимо этого, найдена деревянная двухколонная рассолоподъемная труба с остатками буровой скважины. И отдельно от раскопа найден рассольный колодец, он расположен прямо на нашем турмаршруте", - рассказал руководитель музейного объединения.

По его словам, один рассолопровод датируется предположительно XVI-XVII веками, второй - ориентировочно XIX веком, рассолоподъемная труба предположительно XVIII веком. Точные даты определят при дендроанализе. Нашли также множество разнообразных мелких предметов. Это кованые заклепки для цренов - сковород, на которых выпаривали соль. Это гвозди, которые свидетельствуют о наличии в те времена поблизости кузнечного производства. Это также деревянные предметы, связанные с солеварнями.

"Уникальная находка - это рассольный колодец. Столь большой по диаметру и составленный из вертикальных деревянных плах, он обнаружен нашими археологами впервые. При этом они проводят раскопки на местах всех соляных производств, ранее проводили исследования в Старой Руссе, Сольвычегодске, Нёноксе, где действовали различные солеваренные заводы Русского Севера. Ничего подобного там не находили. У нашего колодца очень большой диаметр - более двух м, и очень необычная, архаичная конструкция. Судя по всему, такие колодцы ставились еще до того, как появились рассолоподъемные трубы", - рассказал Новосёлов.

Дендроанализ будет проводиться по всем обнаруженным артефактам, однако исследование длительное, отметил он. "В прошлом году у нас проводились раскопки разведочного плана, только в этом году поступили результаты. Одну из найденных рассолоподъемных труб удалось датировать 1507 годом. Получается, что дерево для этой трубы было срублено в 1507 году. Исходя из этого, получается, что это самая древняя постройка на территории Тотемского района, ничего древнее мы пока не знаем", - сказал руководитель музея.

Реконструкция промысла

Раскопки проводились на средства президентского гранта, полученного Фондом развития общественных инициатив "Соль земли", это уже второй грант на проект "Труба зовет". В 2022 году общественники и музейщики рассчитывают вновь получить грант и продолжить раскопки. Они планируют дальше углубиться в раскопе рассолоподъемной трубы, чтобы понять, как была устроена труба, как крепились между собой ее секции. "Нам очень повезло, везде вокруг этого места была застройка, мы фактически успели выкупить этот участок в прошлом году у частных владельцев. В противном случае участок застроили бы, мы уже не смогли бы узнать историю этого места, провести археологические раскопы", - сказал директор.

Одновременно с раскопками музейщики создают реконструкцию солеваренного промысла. Построили солеварню, амбар и колодец-журавль. Недалеко расположен обнаруженный археологами рассольный колодец. "Если сравнивать с другими территориями, нигде нет такого воссозданного музейного производства, которое бы соседствовало с подлинными артефактами. В этом уникальность и ценность нашего комплекса, который мы создаем", - подытожил руководитель.

По данным государственного архива Вологодской области, Тотемский солеваренный завод считается древнейшим из русских солеваренных заводов на севере. Первоначально владельцами Тотемских солеварен были крестьяне. С XVI до XVII века промыслами владели монастыри: Спасо-Прилуцкий, Спасо-Суморин, Спасо-Каменный, Троице-Сергиев, Московский Николо-Угрешский. После передачи монастырских владений в казну промыслы сдавали в аренду с условием выпаривать определенное количество соли. В 90-е годы XIX века завод прекратил деятельность из-за "недостатка денежных средств, вздорожания дров и рабочих рук". В XIX веке соль из подобных солеварен уже не могла конкурировать с солью из озер Эльтон и Баскунчак.

Тотьма (самое ранее упоминание в летописи в 1137 году) с населением около 10 тыс. человек входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки - каменной и деревянной. Статус памятника имеют более 40 зданий в городе. Тотьма входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов.