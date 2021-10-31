Самый длинный мост Екатеринбурга открыли после масштабной реконструкции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области и Екатеринбурга запустили движение по Макаровскому мосту - самому длинному в городе, реконструкция которого началась в 2017 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики в воскресенье.

Мост проходит через реку Исеть, соединяя берега городского пруда. Последнюю масштабную реконструкцию с запуском трамваев по мосту провели в 1959 году, в связи с чем техническое состояние моста оценивалось как крайне неудовлетворительное.

"Движение по реконструированной части Макаровского моста открыто. Запустили его сегодня и.о. губернатора Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов", - говорится в сообщении.

Решение о реконструкции моста приняли в 2014 году, работы стартовали в 2017 году, их разделили на два этапа, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На первом этапе ширина моста достигла 25 м, на втором - увеличивались до 42,6 м с шестью полосами для движения. Пропускная способность объекта возросла в 1,5 раза.

В 2022 году проведут дополнительные работы на мосту, в частности планируется благоустройство одного из съездов, проведение архитектурной подсветки моста, устройство очистных сооружение и другие.

Макаровский мост - самый длинный мост Екатеринбурга, его протяженность составляет около 240 м.