На территории школы в Ростовской области обнаружили катакомбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Катакомбы обнаружили при ремонте асфальтового покрытия во дворе школы №1 в Новочеркасске Ростовской области, сообщается в воскресенье на сайте мэрии города.

В начале октября во время урока физкультуры учитель заметил небольшой провал в асфальтовом покрытии. Из соображений безопасности урок прекратили, доступ во двор ограничили. 29 октября специалисты должны были восстановить асфальтовое покрытие.

"После того, как рабочие начать снимать поврежденный асфальт, их ждала неожиданная находка. Под землей обнаружились помещения со сводами и дверьми, выложенные красным кирпичом. Пройдя чуть дальше, строители увидели, что протяженность найденных подвалов составляет несколько десятков метров. Помещения соединены коридорами, на стенах есть надписи: фамилии, имена, даты - 1942 и 1927 года. Кроме того, вход в одну из комнат заварен, что находится внутри неизвестно", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы приостановили. "Самое важное для нас сейчас - обеспечить безопасность учеников и педагогов, - отметил заместитель главы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий, слова которого приведены в сообщении. - В любом случае, до проведения экспертизы доступ для ребят во внутренний двор будет закрыт. После того, как подвалы осмотрят специалисты, станет понятно, представляет ли находка историческую ценность".

Городские власти сообщили об обнаруженных подземельях в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Теперь в Новочеркасск должна приехать экспертная комиссия, которая определит время строительства и назначение подземелий, а также возможность проведения дальнейших исследований.

По данным властей, здание школы №1 в Новочеркасске построили в 1908 году. Сразу после строительства в здании располагалось реальное училище, а позже, в годы Гражданской войны здесь был госпиталь.