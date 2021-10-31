Аэропорт Нальчика переходит на осенне-зимнее расписание с 31 октября

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Аэропорт Нальчика в Кабардино-Балкарии переходит на осенне-зимнее расписание с 31 октября. В новом сезоне рейсы будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

"С 31 октября 2021 года аэропорт Нальчик переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении аэропорта в Instagram.

Будут выполняться рейсы по направлениям: Москва - Внуково, Москва - Шереметьево, Санкт-Петербург - Пулково, Стамбул - Новый аэропорт. Авиакомпания "Победа" будет выполнять рейсы в Москву ежедневно. Также в Москву в понедельник, вторник, четверг и воскресенье можно улететь с компанией "Якутия". "Аэрофлот" будет летать ежедневно в Санкт-Петербург, Nordwind в Стамбул по понедельникам и пятницам.