Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,1

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и увеличился до 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему держится ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Подмосковье, где он равен 0,9.

В Ростовской области индикатор составил 1,03, в Нижегородской - 1,04, в Воронежской - 1,05, в Свердловской - 1,08, в Иркутской - 1,09, в Красноярском крае - 1,13.

В Самарской области, несмотря на новый максимум по числу заболевших, коэффициент продолжил снижаться и опустился до 1,16. В Санкт-Петербурге и Москве он, напротив, вырос до 1,19 и 1,24 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.