Власти Сочи проверили более 100 предприятий общепита на соблюдение антиковидных мер

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Мониторинговые группы администрации Сочи проверили соблюдение антиковидных мер в более 100 предприятиях общественного питания. Об этом в воскресенье сообщается на сайте мэрии города.

"Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения", - говорится в сообщении.

Также мониторинговые группы проверили, как соблюдаются предписания Роспотребнадзора в аэропорту Сочи. На территории аэровокзала работа предприятий общепита ведется с соблюдением введенных требований. Соблюдается масочный режим, социальная дистанция, для гостей установили санитайзеры и диспенсеры для обработки рук.

Ранее власти Краснодарского края запретили посещение ресторанов, баров, кафе и столовых совершеннолетним гражданам без уникального личного QR-кода. Их имеют право обслужить только на вынос или с доставкой. Дополнительные ограничения начали действовать с 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось до 81 247, выздоровели после заражения 58 272 человека, умерли 7 342.