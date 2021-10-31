В Забайкалье обновлен максимум заболевших коронавирусом за сутки

ЧИТА, 31 октября. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали максимальное для региона число случаев заражения коронавирусом - 357. Ранее максимальными были 352 случая, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"За сутки выявлено 357 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 77 233 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Выздоровел за сутки 221 житель, общее число выписанных достигло 65 702. Умерли за все время 1 600 пациентов с коронавирусом, 183 человека находятся в тяжелом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. Из-за этого с 25 октября в Забайкалье ввели QR-коды в заведениях общепита и досуга для проверки посетителей на вакцинацию. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября власти разрешили кафе и ресторанам работать только на вынос и лишь до 23:00. Также на неделю приостановили деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций (при этом в детских садах работают дежурные группы).

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 352 тыс. жителей.