В Калининградской области вернули дневные электрички на побережье

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Калининградская железная дорога вернула в расписание дневные электрички, курсирующие в приморские города в Калининградской области 1-3 ноября. Ранее сообщалось об отмене дневных рейсов пригородных поездов на приморских направлениях области в период нерабочих дней с 29 октября по 7 ноября.

"Изменения внесены на основании скорректированного правительством Калининградской области транспортного заказа, - сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе магистрали. - Они касаются периода с 1 по 3 ноября. На эти даты дополнительно назначены дневные поезда из Калининграда в приморские города Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский и Балтийск. Поезда всех остальных направлений Калининградской железной дороги курсируют по ранее объявленному расписанию".

По заявленному расписанию утренние и вечерние рельсобусы из Гурьевска, Советска, Черняховска, Мамоново, Багратионовска в областной центр, а также поезда внутригородских маршрутов будут курсировать 29 октября, 1, 2 и 3 ноября по расписанию рабочего дня; 30 и 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября - по расписанию выходного и праздничного дня.

Нерабочие дни ввели в области с учетом эпидситуации по коронавирусу. С 28 октября по 7 ноября не работают предприятия и организации, за исключением непрерывного цикла; общепит работает только навынос и по доставке; закрыты торговые центры и непродовольственные магазины за исключением торгующих детскими товарами, лекарствами, медизделиями, а также зоомагазинов; заселение в гостиницы только по QR-коду или ПЦР-тесту; отельные рестораны обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявили каникулы. Приостановили работу детсадов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих работу предприятиях. Учреждения среднего специального образования перешли на дистанционный формат; организации дополнительного образования и спортподготовки не работают; до 7 ноября остановили плановую первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь, в том числе стационарную. Областные власти выделяют 120 млн рублей на поддержку бизнеса, который вынужден остановить деятельность в нерабочие дни.