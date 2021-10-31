Папа Римский надеется, что на конференции по климату будут приняты эффективные решения

ВАТИКАН, 31 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра выразил надежду, что во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая открылась в Глазго, будут приняты эффективные решения для борьбы с климатическими изменениями.

"Будем молиться, чтобы крик земли и крик бедных были услышаны, чтобы эта встреча дала эффективные решения, которые подарили бы надежду будущим поколениям", - сказал он. На конференции в Шотландии понтифик хотел выступить лично, однако Ватикан представит государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

Франциск, который несколько лет назад выпустил энциклику, посвященную темам экологии, в опубликованной в воскресенье статье-предисловии в газете Corriere della Sera к началу конференции по климату в Глазго призвал "следовать пути самых маленьких". "Кризисы представляют и возможности, позволяют понять ошибки прошлого, изменить плохие привычки <...>. Недавние события показывают, что именно наши дети поняли все масштабы вызовов, стоящих перед обществом, особенно климатических изменений", - написал Франциск.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) открылась в воскресенье в Глазго - крупнейшем городе Шотландии. Воскресное открытие COP26 - формальное, так как основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где проходит саммит Группы двадцати (G20).