Полиция зарегистрировала 32 сообщения о нарушениях на выборах мэра Харькова

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Харьковской области зарегистрировали 32 сообщения о нарушениях на выборах мэра областного центра, возбуждено одно уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"По состоянию на 15:00 (16:00 мск) полиция Харьковской области зарегистрировала 32 сообщения о нарушении избирательного законодательства. По всем обращениям идет тщательная проверка", - говорится в сообщении. Речь идет о таких нарушениях, как пребывание более одного человека в кабинке для голосования, попытки проголосовать без паспорта и прочие.

Уголовное дело возбуждено по заявлению наблюдателей, которые сообщили, что члены комиссии на одном из избирательных участков в Киевском районе города поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов. "Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху было написано "Образец". Указанные экземпляры изъяты", - проинформировали в полиции. Уточняется, что дело открыто по статье о фальсификациях на выборах.

Явка на выборах невысокая. По информации секретаря Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Кристины Мишустиной, на 13:00 (14:00 мск) проголосовало около 130,5 тыс. человек. Всего в избирательные списки включено около 1,17 млн человек. По информации организации "Опора", которая специализируется на наблюдениях за выборами, на 16:00 (17:00 мск) явка достигла 22,7%. Кроме того, невысокую явку демонстрируют и избиратели Херсонской и Черкасской областей, где в двух одномандатных округах проходят промежуточные выборы депутатов Верховной рады. По данным Центризбиркома, на 16:00 (17:00 мск) явка в округе в Херсонской области составила 18,05%, а в Черкасской - 21,16%.

В воскресенье в Харькове проходят выборы мэра города. Кресло градоначальника стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса. В выборах принимают участие десять кандидатов, среди которых экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин и исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

Также в воскресенье на Украине проходят промежуточные выборы депутатов парламента в двух одномандатных избирательных округах - в Херсонской и Черкасской областях. Кроме того, жители 21 региона принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских председателей. Всего в стране работают 1 270 избирательных участков.