Более 120 автомобилей не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса не пропустили в воскресенье в Севастополь, где власти развернули блокпосты, контролирующие наличие у въезжающих в город документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Об этом сообщается на портале органов власти города.

"По итогам второго дня через блокпосты не пропустили 124 автомобиля, а также два экскурсионных автобуса. При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания", - говорится в сообщении. В субботу, первый день работы блокпостов, в город не пустили 207 автомобилей.

Отмечается, что проверку наличия у граждан документов продолжают осуществлять на семи блокпостах. О введении ограничений предупреждают также пассажиров на станциях отправления поездов, убывающих в Севастополь. На железнодорожном вокзале города в воскресенье выявили четверых пассажиров без необходимых документов.

С 30 октября на въездах в город и на железнодорожном вокзале начали работать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября. В последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 новых случаев в сутки. Растет и число умерших. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.