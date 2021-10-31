Экс-мэр Риги раскритиковал приговор русскоязычному журналисту Алексееву

РИГА, 31 октября. /ТАСС/. Решение суда в Латвии приговорить журналиста Юрия Алексеева к 14 месяцам лишения свободы вызывает вопросы о соблюдении главного принципа ЕС - верховенства права. Об этом в воскресенье заявил депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков.

"Приговор Юрию Алексееву вызывает вопросы о соблюдении главного принципа ЕС - верховенства права. А официальной Риге должно теперь быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии", - написал он на своей странице в Facebook.

Пардаугавский суд Риги 29 октября приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.