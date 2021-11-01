Utair впервые выполнила рейс из Москвы в Якутск и обратно

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair выполнила первый рейс с маршрутом Москва - Якутск - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта Якутск.

"Сегодня авиакомпания Utair выполнила первый рейс по маршруту Москва - Якутск - Москва на широкофюзеляжном самолете Boeing 767-200. Первым рейсом из аэропорта Внуково прибыли 184 пассажира, в обратном направлении вылетели 227 человек", - говорится в публикации в аккаунте аэропорта в Instagram.

Регулярные рейсы между городами будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям, добавили в пресс-службе.

Прямые рейсы в Москву сейчас организовывают еще четыре авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Алроса" и "Якутия".

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).