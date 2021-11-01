В Хабаровском крае отменили массовые мероприятия

ТАСС, 1 ноября. Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"До особого распоряжения отменяется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий с очным участием граждан. Для посещения различных объектов вводятся ограничения по наполняемости залов: работа кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов осуществляется при заполняемости залов не более 50 процентов. Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний", - говорится в сообщении.

Участие в публичных слушаниях, которые проводятся органами местного самоуправления муниципальных образований края, смогут принимать не более 50 человек. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе международные и межрегиональные, разрешено с количеством участников не более 100 человек. Профессиональные спортивные соревнования по футболу и хоккею проводятся при заполняемости трибун в объеме не более 500 человек, зрителям необходимо предоставить QR-код о вакцинации. Фитнес-центра, спортклубы и бассейны могут работать с заполняемостью не более 50%.

С 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях. С 1 ноября посетить кинотеатры, филармонии и цирки можно только предъявив QR-код о вакцинации. С 20 ноября правило в силу при посещении фитнес-центров, спортивных клубов и бассейнов, заселении в гостиницу и хостел, посещении общепита и клубов. Заменой QR-кода может стать справка (сертификат) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или справка о перенесенном заболевании в течение последнего полугода.

Для неработающих и не вакцинированных жителей края старше 60 лет объявлена самоизоляция.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 94 138 случаев заражения коронавирусом, в том числе, 425 - за последние сутки. Выздоровели 86 508 граждан. Привито от коронавирусной инфекции 382 503 жителя края, полностью завершили вакцинацию 353 898 человек.