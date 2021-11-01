Росздравнадзор нашел в томском госпитале нарушения качества оказываемой медпомощи

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки в ковидном госпитале на базе МСЧ № 2 в Томске выявили нарушения федерального законодательства в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Томской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого показывает кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ № 2 в Томске и рассказывает, что в течение трех дней под видом врача приходил в госпиталь и снимал на камеру условия, в которых его бабушка проходит лечение. Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку.

"В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона <…> "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. ОГБУЗ "МСЧ № 2" выдано предписание об устранении нарушений", - говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора также начали проверку. Вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко назвала ситуацию, запечатленную на видео, недопустимой как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, оказывающей помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сотрудники СК также начали проверку изложенной в видеозаписи информации на предмет преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").