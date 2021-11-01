В Красноярском крае намерены продлить действие QR-кодов после 7 ноября

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют продлить действия QR-кодов после 7 ноября. Также рассматривается возможность расширения перечня организаций, которые смогут посещать только вакцинированные или переболевшие в последние шесть месяцев жители, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на краевого вице-премьера Алексея Подкорытова.

В регионе QR-коды, а также сертификаты и справки о вакцинации или перенесенном COVID-19 с 30 октября обязательны для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий.

"Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и сделать прививку, если вы не сделали этого раньше", - цитирует Подкорытова пресс-служба.

В адрес губернатора Александра Усса уже поступило предложение от главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева по расширению системы предоставления QR-кодов. Ведомство предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесенной болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано более 131 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 115,6 тыс. пациентов, умерли 6,5 тыс. человек.