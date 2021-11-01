Опрос: треть американцев верит, что у Трампа украли победу на выборах 2020 года

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Почти каждый третий американец (31%) верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года в стране были фальсифицированы, в результате чего победа на них была украдена у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute ("Институт исследования религии и общества").

Организаторы опроса отмечают, что такого мнения придерживается подавляющее большинство (82%) зрителей правых, разделяющих позицию Трампа, СМИ, в числе которых авторы исследования назвали Fox News, сайт Newsmax и кабельный канал One America Network. Среди аудитории двух последних, как следует из результатов опроса, в похищении результатов выборов уверены 97%.

Исследование также показало, что каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой в стране вскоре произойдут масштабные "бурные события", а каждый шестой респондент полагает, что правительством тайно управляет некая группа сатанистов. Помимо этого, 30% сторонников Республиканской партии, 17% независимых избирателей и 11% голосующих за демократов считают, что насилие может быть оправдано.

Авторы исследования полагают, что число таких "оторванных от действительности" людей в стране увеличивается, равно как и разрыв между ними и остальными жителями США, что не может не вызывать тревогу.

"Я по своей природе не паникер, но эти цифры вызывают у меня серьезную обеспокоенность, - приводит газета слова руководителя и основателя Public Religion Research Institute Роберта Джонса. - Я думаю, что мы обязаны серьезно отнестись к этому как к угрозе демократии".

В опросе, проводившемся с 16 по 29 сентября, приняли участие 2 508 взрослых жителей США.