Таиланд открылся без карантина для путешественников из 63 стран и территорий

БАНГКОК, 1 ноября. /ТАСС/. Полностью привитые от коронавируса путешественники из 63 стран и территорий с понедельника могут прибывать в Таиланд без прохождения карантина. За несколько дней до этого министерство иностранных дел королевства увеличило список на 17 государств с 46 ранее утвержденных. Россия пока в перечень не вошла. Следующий пересмотр списка и его обновление запланированы на 15 ноября.

Между тем россияне, привитые "Спутником V", могут воспользоваться туристической программой, более известной как "песочница". Благодаря ей полностью вакцинированные от коронавируса путешественники из не попавших в перечень стран и территорий могут также прибывать без прохождения карантина, но с обязательным нахождением в пределах обозначенных территорий на протяжении семи ночей. С 1 ноября число таких туристических провинций увеличилось до 17. Что касается путешественников из 63 стран и территорий, то им необходимо провести одну ночь в отеле в ожидании отрицательного результата сделанного по прибытии ПЦР-теста, после чего они могут отправиться в любую точку страны.

"Песочницы" для россиян

"Россияне могут воспользоваться "песочницей", которая теперь распространилась, в том числе на Бангкок, Хуахин и Паттайю, - уточнил в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - Большинство туристов из РФ предпочитают отдыхать в одном районе, а не путешествовать каждый день в новую провинцию, меняя гостиницы". "Средняя продолжительность отдыха россиян на курортах Таиланда составляет 11-12 ночей, поэтому на данном этапе вариант с нахождением в одном месте на протяжении недели и возможностью посещения пляжей, ресторанов и других заведений вполне приемлемый. Кроме того, в ближайшие дни российские авиакомпании начнут осуществлять прямые рейсы в королевство, не только из Москвы, но и из других городов, что также должно поспособствовать увеличению турпотока", - добавил он.

5 ноября из Москвы на Пхукет отправится первый за 1,5 года с начала пандемии коронавируса рейс авиакомпании "Аэрофлот". По информации генконсульства РФ в Пхукете, на борту будет порядка 300 пассажиров. С 9 ноября РФ возобновляет авиасообщение с Таиландом. Самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

Thailand Pass

С 1 ноября для поездки в Таиланд необходима регистрация в новой системе под название Thailand Pass. Она пришла на замену разрешению на въезд, с которым по-прежнему попасть в страну смогут люди уже получившие его. Теперь путешественники будут получать QR-код, который им выдаст система после загрузки на сайт необходимой информации и ее одобрения. Речь идет о персональных данных заявителя, адресе электронной почты, фотографиях заграничного паспорта и сертификата о вакцинации от коронавируса, медицинской страховке с покрытием до $50 тыс. и бронировании гостиницы с сертификатом SHA+.

Условия прибытия в Таиланд невакцинированных детей до 18 лет идентичны порядку въезда их родителей. Ранее такое правило распространялось лишь на лиц в возрасте до 12 лет. Невакцинированные путешественники по-прежнему могут воспользоваться платным 10-дневным карантином.

Вместе с тем в заново открытых туристических направлениях, в 13 провинциях - это определенные районы или острова, отменяется комендантский час, действовавший с 12 июля. Также в ресторанах Бангкока, получивших сертификат SHA, теперь разрешена до 21:00 (17:00 мск) продажа алкоголя. На Пхукете, где раньше других провинций разрешили реализацию алкогольных напитков в кафе и ресторанах, время его продажи увеличили до 23:00 (19:00 мск). Кроме того, в столице заработал ряд предприятий, в том числе кинотеатры (75% от общей вместительности), однако бары, пабы, караоке и другие ночные развлекательные заведения остаются закрытыми по всей стране.

Данные послабления будут действовать с 1 по 30 ноября, но власти оставляют за собой право корректировать их в случае необходимости. В различных мероприятиях, проведение которых тоже разрешено, могут участвовать до тысячи человек в зависимости от зоны нахождения провинции, где они запланированы. Все события с участием свыше тысячи человек, включая ярмарки и спортивные турниры, запрещены без одобрения министерства здравоохранения.

Обстановка в стране

Власти Таиланда рассчитывают, что инициатива по открытию определенных районов страны поможет восстановлению экономики и туристическому сектору, значительно пострадавшему в результате пандемии. За первые восемь месяцев текущего года королевство посетили лишь 73 тыс. человек, для сравнения в 2019 году этот показатель составлял почти 40 млн туристов. Прогнозы специалистов разнятся. Так, некоторые считают, что снятие ограничений для привитых путешественников может увеличить их число до 180 тыс. по итогам текущего года, а другие надеются на прибытие 2 млн туристов.

На этом фоне несколько исследовательских групп провели опросы, которые показали, что большинство жителей 17 открывшихся направлений опасаются новых вспышек инфекции. В свою очередь представители бизнеса осознают риски, подчеркивая необходимость реализуемых инициатив для оживления экономики. Вместе с тем в Таиланде полностью иммунизировано более 30,9 млн людей, что создает дополнительную защиту, которой не было в прошлом году. Примечательно, что одним из факторов, отпугивающих иностранцев от поездки в Таиланд, остается карантин по возвращении в страну происхождения.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 8,1 тыс. заразившихся и 55 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,92 млн, вылечились более 1,8 млн человек, умерли 19,2 тыс. пациентов.