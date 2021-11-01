Строительство комплекса по лыжным гонкам и биатлону в Казани завершат в январе 2022 года

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный (Казань) завершится в январе 2022 года. Объект будет задействован во Всемирных зимних Играх специальной Олимпиады в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Строительство спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный ведется с 2019 года. Ожидается, что объект будет завершен в январе 2022 года", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в понедельник президенту Татарстана презентовали концепцию комплекса, доложили о выполненных работах. Рустам Минниханов осмотрел пункт проката лыж, комнату хранения спортивного оружия для биатлона, а также непосредственно стрельбище.

"Объект будет использован в рамках проведения в Казани Всемирных зимних Игр специальной Олимпиады 2023 года", - сообщает пресс-служба. Заказчиком объекта выступает ГИСУ РТ, подрядчиком - ООО "Строительная компания "Эталон".

Всемирные зимние Игры специальной Олимпиады в Казани пройдут в январе 2023 года. Они должны были пройти в столице Татарстана с 22 по 28 января 2022 года, но были перенесены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Спортивная программа игр включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Игры проводятся каждые два года, поочередно в летний и зимний периоды.