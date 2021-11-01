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Мининформ Белоруcсии подтвердил ограничение доступа к сайту российского агентства Regnum

В ведомстве отметили, что проводят постоянную работу "по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов"

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии подтвердило, что ограничило доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.

"На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ [Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью] направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В ведомстве отметили, что Мининформом проводится постоянная работа "по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов".

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