Мининформ Белоруcсии подтвердил ограничение доступа к сайту российского агентства Regnum

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии подтвердило, что ограничило доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.

"На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ [Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью] направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В ведомстве отметили, что Мининформом проводится постоянная работа "по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов".