В Москве парк "Мастер Панин" могут закрыть на 90 дней за нарушение режима нерабочих дней

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Организаторам гонки на выживание и шоу каскадеров, которые проходили на территории парка "Мастер Панин", грозит штраф в размере до 1 млн рублей за проведение массового мероприятия во время режима нерабочих дней. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что на территории парка "Мастер Панин" проходило массовое мероприятие - "Гонки на выживание и империя трюков". В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено. Помимо этого, зрителями шоу грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, зрители находились на трибунах без средств индивидуальной защиты", - рассказал Романов.

По его словам, все факты нарушений были зафиксированы. Главный инфпектор добавил, что за соответствующие нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Власти Москвы ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины. Продолжают работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные перешли на дистанционной режим, школьники находятся на каникулах.

По данным на 31 октября число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 603 против 7 267 днем ранее, составив 1 817 391.