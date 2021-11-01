Свалку в Красноярском крае рекультивируют за счет штрафа "дочки" "Норникеля" за разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Территорию крупной свалки в Дудинке на севере Красноярского края рекультивируют за счет штрафа "Норильско-таймырской энергетической компании" (дочерняя структура "Норникеля") за разлив ГСМ в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на заместителя министра экологии края Юлию Гуменюк.

Приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова свалку в районе газораспределительной станции (РТС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК". В Красноярском крае это уже второй объект, который включен в реестр объектов накопленного вреда. Летом текущего года в госреестр вошел полигон лигнинохранилища в Канске", - цитирует пресс-служба Гуменюк.

Площадь свалки составляет более 50 тыс. кв. м, там накопилось порядка 33 тыс. куб. м отходов. Свалка оказывает значительный вред поверхностным и подземным водам, почвам и растительному миру.

В мае 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3, тогда вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии и снизил сумму взыскания до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил.