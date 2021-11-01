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Пандемия COVID-19

Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

Мэр Москвы также отметил, что за неделю в городе госпитализировали 10 тыс. человек
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Метцель/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой - за последнюю неделю госпитализированы порядка 10 тыс. пациентов в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения, из них 7 103 за последние сутки. Выздоровели 1 599 004 человека, умерли 31 438. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.

Теги
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