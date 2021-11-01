Всероссийскую перепись населения прошли 50% жителей КБР

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Участие во Всероссийской переписи населения приняли 50% жителей Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в понедельник в управлении федеральной службы госстатистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

"В настоящее время с начала проведения Всероссийской переписи населения переписчики переписали более 50% жителей Кабардино-Балкарии, 8% населения, переписавшегося через интернет, учтены на портале госуслуг. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков воспользовался возможностью ответить на вопросы онлайн, на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для привлечения жителей к участию в переписи в Нальчике местная администрация проводит активную информационно-разъяснительную работу. "На пешеходной части улицы Кабардинской в Нальчике волонтеры переписи провели флешмоб. Прохожим раздавались листовки, демонстрировалась экипировка переписчика", - отметили в ведомстве, уточнив, что акция состоялась и в центральном парке города. Кроме того, на трех рынках города, ярмарке выходного дня и в большом торговом центре "Дея" работали пять мобильных бригад ВПН-2020.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.