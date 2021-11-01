Власти Алтайского края заявили, что оптимизация онкодиспансера законна

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Оптимизация торакальных отделений в онкологическом диспансере Алтайского края проводится на законных основаниях, персонал останется работать в перепрофилированном отделении, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

С 1 января 2022 года в Алтайском краевом онкологическом диспансере закрывают одно из торакальных отделений в связи с оптимизацией. Местные СМИ сообщили, что работающим в нем опытным врачам якобы предложили вакансии уборщиков помещений, после чего губернатор Виктор Томенко поручил остановить ликвидацию отделения и увольнение персонала и провел совещание по данному вопросу с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым.

"Здесь работают два торакальных онкологических отделения. Вместе с проведением хирургических операций они также занимаются химиотерапией. С 2022 года вступает в силу новый порядок оказания помощи, в соответствии с которым в хирургических отделениях должна оказываться только хирургическая помощь. Руководство онкодиспансера приняло решение оставить одно торакальное отделение, увеличив в нем количество коек, а на базе второго создать отделение химиотерапии. Объем хирургической помощи будет сохранен. Медперсонал отделения, перепрофилируемого в химиотерапевтическое, с пониманием отнесся к новым правилам и остается работать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региону торакального отделения на 50 коек достаточно для лечения больных с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка. Руководителю отделения, которое будет перепрофилировано, предложено возглавить отделение телемедицины с сохранением его уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

"В настоящее время краевой онкодиспансер работает в обычном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Минздрав региона сообщал, что край неоднократно критиковали за то, что 90 коек в двух отделениях онкодиспансера слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого. Так, в 2021 году врачами отделения, которое планируется сократить, было проведено 293 операции: соотношение хирургического и химиотерапевтического профиля в работе отделения составляет примерно 25% и 75%. При этом во втором аналогичном отделении учреждения провели 467 операций.