В Москве планируют увеличить число "Моих социальных центров" до 60 в 2022 году

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Количество "Моих социальных центров" на территории Москвы может достигнуть 60 в 2022 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Московское долголетие" очень рядом и тесно стоит еще с одним проектом - это "Мой социальный центр", который реализуется уже третий год в Москве. Это уникальный проект, который представляет собой новый формат социальных центров для старшего поколения. <...> Именно на принципах самореализации основана работа "Моих социальных центров". До конца года их количество увеличится до 33, а на следующий год мы планируем довести численность "Моих социальных центров" до 60", - сказал Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике в Московской городской думе.

Он добавил, что в этих центрах уже зарегистрировано свыше 300 тыс. посещений и 532 самоорганизованных клубных организаций.