Опрос жителей о возможности введения моратория на добычу козерогов проведут на Алтае

ТАСС, 1 ноября. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился провести опрос населения о возможности введения моратория на добычу козерогов для восстановления их численности, сообщил ТАСС в понедельник его пресс-секретарь Михаил Максимов.

Ранее Хорохордин призвал правоохранительные органы провести проверку информации о недавней охоте на козерога, фотографии с тушей которого разместила в Instagram известная девушка-блогер, рассказывающая подписчикам об охоте и рыбалке. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала волну критики со стороны местных жителей, поскольку у коренных алтайцев животное считается священным. Позднее полиция заявила, что охота была законной, с использованием разрешенного оружия.

"Считаю правильным ввести ограничения, чтобы увеличить численность козерога, восстановив ее до уровня 2015-2016 годов. Но при принятии решений мы должны, прежде всего, опираться на мнение жителей, для части которых охота - это образ жизни, а добыча способна прокормить семью. Прошу в срок до 1 декабря провести такие опросы с привлечением глав районов, глав сельских поселений, старост сел и депутатов муниципального уровня. На основе результатов опроса жителей мы будем принимать те или иные решения", - привел Максимов слова Хорохордина на совещании по этой теме.

По данным властей, объем изъятия козерога в охотничий сезон 2021-2022 годов составляет 133 особи. При этом если в 2015 году, по данным проводимых учетов, численность животного составляла 8 тыс. 462 особи, то к 2021 году она снизилась до 3 тыс. 761. Наибольшее снижение численности зафиксировано в 2016-2017 годах: среди причин называют не только незаконный промысел, но и холодные зимы с большим количеством осадков. В регионе имеют место случаи как браконьерской охоты на козерога, так и многократного использования охотугодиями и жителями одной и той же лицензии для нескольких особей.

"В целях противодействия незаконной добыче глава поручил рассмотреть вопрос об увеличении штата государственных инспекторов Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай", - отметил Максимов.

Хорохордин уточнил, что добычей козерога занимаются не только гости региона и организации, предлагающие охотничьи туры, но и сельские жители, для которых это является частью быта и традиционного образа жизни.

В связи с этим необходимо учесть мнение жителей четырех районов региона о возможном введении моратория на охоту или внесении козерога в Красную книгу.

Об инициативе введения моратория на отстрел козерогов

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) инициировал введение моратория на добычу козерогов в связи с сокращением их численности.

Сибирский горный козел (козерог) - один из самых крупных представителей рода горных козлов, является кормовой базой краснокнижного снежного барса. С 2014 года число квот на его добычу сократилось более чем в 2,5 раза.