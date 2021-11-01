Около половины жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской переписи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Всероссийскую перепись населения на 30 октября прошли около половины жителей Свердловской области, сообщила в понедельник врио руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям Антонина Перунова.

"Где-то 50% от численности [жителей] Свердловской области. Если эти 50% разложить, получается где-то 77% - доля, переписанная переписчиками, около 5% - стационарные участки, 18% - портал госуслуг", - рассказала она.

Перунова добавила, что перепись в отдаленных населенных пунктах региона в основном прошла, осталось одно муниципальное образование, куда переписчики придут по завершении основного этапа в конце ноября - начале декабря. К труднодоступным в области отнесены девять муниципалитетов и 65 населенных пунктов.

Глава Росстата Павел Малков 28 октября сообщил, что всего в переписи приняли участие примерно 44% россиян.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.