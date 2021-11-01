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Участники очных совещаний в кабмине теперь должны предъявлять QR-код или отрицательный ПЦР

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков отметил, что среди сотрудников аппарата правительства от ковида вакцинированы более 80%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Аппарат правительства России ввел дополнительные требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Как отметили в пресс-службе кабинета министров, теперь для присутствия на таких мероприятиях требуются документы, подтверждающие иммунитет к ковиду или отсутствие этого заболевания.

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"В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание", - говорится в сообщении.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, среди сотрудников аппарата правительства от ковида вакцинированы более 80%.

"Примерно такой же показатель среди сотрудников федеральных органов власти. Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате", - подчеркнул он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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