Омский Роспотребнадзор предложил приостановить работу общепита, ТЦ и спортивных секций

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Омской области, в которой ежедневно регистрируется более 500 случаев заражения коронавирусом, предложило приостановить с 1 по 7 ноября работу организаций общественного питания, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек, и учреждений дополнительного образования, спортивных школ и секций для детей. Письмо с таких предложением направили в правительство региона.

"Предлагаю: <…> с 1 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года приостановить деятельность: организаций общественного питания, за исключением работы на вынос и доставки; торговых центров и торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них продовольственных магазинов и аптек; учреждений дополнительного образования, спортивных секций и спортивных школ для детей", - говорится в письме за подписью руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Криги, факт получения которого ТАСС подтвердили в региональном правительстве.

Он предложил провести внеочередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрят предложение. Как уточнили в правительстве, заседание состоится 2 ноября.

Ранее омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. Также с 30 октября по 7 ноября запретили деятельность детских игровых комнат, в ночное время (с 23:00 до 06:00) - работа предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. На этот же период отключили льготные транспортные карты для проезда в общественном транспорте.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки выявили 534 случая инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 97 663 человека. Из них 76 419 пациентов выздоровели, умерли 2 473. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие 716 458 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привились 560 905. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.