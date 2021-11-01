В Дагестане удалось собрать значительную часть медотходов в реке Аварское Койсу

МАХАЧКАЛА, 1 ноября./ТАСС/. Значительную часть медицинских отходов в реке Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана удалось собрать. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

"На место выявленного нарушения природоохранного законодательства, выехала комиссия в составе специалистов Минприроды Дагестана, Управления Роспотребнадзора, Управления Росприроднадзора РФ по региону. Кроме того, инспекторами Управления государственного экологического надзора Минприроды Дагестана совместно с администрацией района и села Чалда проведена уборка побережья реки. В ходе уборки удалось собрать большую часть медотходов. В очистке приняли участие работники учреждений села, а также местные жители",- говорится в сообщении.

Ранее автономная некоммерческая организация "Каспийский природоохранный центр" сообщала, что в реке Аварское Койсу в Дагестане обнаружены использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций. Как отмечается, обнаруженные предметы являются медицинскими отходами класса "Б". Следственная группа обнаружила в реке 10 мешков с медицинскими отходами, которые планировалось вывезти на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизировать.

К руслу реки Аварское Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов - Гергебильский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский. Перечисленные медицинские организации имеют договора на вывоз медицинских отходов со специализированными компаниями, занимающимися их утилизацией, - ООО "Экодом", "Экоград", "Экодин". Сотрудниками утилизационных компаний согласно графику медицинские отходы забираются с территории медицинских учреждений и вывозятся. По данному факту проводится служебное расследование.